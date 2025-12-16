フィギュアスケーターの織田信成氏（38）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。運転中に接触事故を起こしたことを明かした。織田が「ご報告」と題した文書を投稿。「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」と報告した。事故後の対応について「事故発生後は速やかに車両を停止し、警察に連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました」と説明した。「今回の事