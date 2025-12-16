大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で、朝倉未来と対戦するフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、今月23日に都内でファンミーティング『師走の犬鷲祭り』を開催することが決定した。【動画】ABEMA PPV特典「ボクらのRIZIN#1〜黎明期〜」冒頭5分公開榊原CEO＆佐藤大輔氏＆所英男がトーク昨年6月にRIZINに参戦すると、圧倒的な強さでKO勝利を量産し、今年5月の『