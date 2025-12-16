高市首相の台湾有事に関する発言をめぐり、中国の国連大使が国連安全保障理事会の会合で日本を批判しました。中国の傅聡（ふ・そう）国連大使は15日、国際平和や安全保障などを議題とした安保理の会合で高市首相の台湾有事に関する発言について「時代に逆行する許しがたい発言」などと批判し撤回を求めました。そのうえで、台湾は中国の領土の一部だと主張しました。これに対し日本の山粼国連大使は「根拠のない発言で遺憾」