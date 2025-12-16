国民民主党の玉木代表は16日、企業・団体献金の規制を強化する法案の成立に向けて、閉会中審査も辞さない姿勢を示した。国会は17日に会期末を迎えるが、企業・団体献金の規制を強化する法案と衆院議員の定数を削減する法案をめぐって審議が行われる衆院政治改革特別委員会で与野党が対立している。玉木氏は16日の会見で、自民党と日本維新の会が共同提出した議員定数の削減法案について、「仮に通ったとしても、実際削減できるのは