タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。お気に入りのグラノーラを使ったランチや、オーダーメイドのクリスマスリースが届いたことを報告した。この日、堀は「急いでランチです！しまった お散歩に時間を使いすぎました」と切り出し、急いで準備したランチを公開。「困った時の豆乳グルトだ！それにオールブラン」と写真とともに紹介した。続けて、スーパーマーケット『成城石井』で購入したという「KOJI GRANOLA プレー