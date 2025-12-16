矢野経済研究所は、国内の生命保険会社及び乗合代理店における販売チャネル戦略や施策を調査し、参入企業の動向を明らかにした。ここでは、乗合代理店のうち、来店型保険ショップの市場規模（新契約年換算保険料）について、公表している。2024年度の来店型保険ショップ市場規模は前年度比5.2％増の2173億円に拡大見込となっている。資産形成ニーズの継続と貯蓄性保険の販売好調が成長をけん引している。2024年度は新NISAの開始を