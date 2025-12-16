「富士山ビューラッキーステイ」滞在イメージ新横浜プリンスホテルは、来年1月7日から2月28日まで、宿泊プラン「富士山ビューラッキーステイ」を販売する。「富士山ビューラッキーステイ」は富士山ビューの部屋から富士山が見えなかった場合に、宿泊料金が半額になるユニークな宿泊プラン。縁起の良い富士山で新年の運試しをしてみては。部屋からの富士山の眺望宿泊の部屋は35階以上の高層階フロアの富士山ビューの部屋。天候が良