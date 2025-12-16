セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズから、“Starry Sky”をテーマとしたGPSソーラー2モデル、ソーラー電波2モデルを、来年1月9日から数量限定で発売する。1969年にセイコーが世界に先駆けて発売した、クオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞の名は、宇宙や天体を意味する“Astro−（アストロ）”に由来し、人類が宇宙に飛び立つ未来をイメージして、＜アストロン＞と名付けられた。その名を受け継いだ、