第一三共ヘルスケアは、スポーツサプリメントブランド「DNS」製品3品目を値上げする。昨今、世界的な需要拡大に伴い、原材料における価格の高騰が長期化している。こうした中、同社ではさまざまな対策を講じてきたが、企業努力の範囲を超える状況にあることから、今回値上げを実施する。対象製品は「DNS」プロエックスおよびハイドレートプロ、R.E.D.で、改定率は約13〜25％（出荷価格ベース）の値上げとなる。［改定日］2026年2月