ソニー生命は、来年2月2日から、各世代における万一の保障と資産形成を目的とした新商品「指定通貨建積立利率更改型一時払終身保険（無告知型）無配当」および同商品に付加できる特約を発売する。同商品は、2015年5月に発売した一時払終身保険（無告知型）無配当および2017年10月に発売した米ドル建一時払終身保険（無告知型）無配当をリニューアルした商品となる。消費者へ魅力ある積立利率の提供を可能としたことに加え、さまざ