東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、自民党新潟県議団は16日、容認判断を表明した花角英世知事を信任するとした付帯決議案を開会中の県議会へ提出すると決めた。自民は議会の単独過半数を占めており、可決される公算が大きい。