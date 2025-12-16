【figma プリバティ】 2026年10月 発売予定 価格：13,500円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma プリバティ」を2026年10月に発売する。価格は13,500円。 本商品はガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より「プリバティ」をfigmaシリーズで立体化したもの。ゲーム内の軍服のようなスタイルが再現され、ロールしたツインテӦ