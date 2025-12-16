セレクトセール１歳で国内史上２位の高額となる５億９０００万円で落札されたエムズビギン（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）で重賞に初挑戦することになった。川田将雅騎手＝栗東・フリー＝と初コンビを組む。同馬は初戦こそ２着だったが、１１月２４日の東京で初勝利を挙げ、現在は放牧に出されている。有馬記念に出走するアドマイヤテラ