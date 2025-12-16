2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権をめぐって行われているカーリング世界最終予選。ミックスダブルスの予選リーグ3日目が終わり、日本は順位をあげ4位タイにつけました。日本代表として出場している小穴桃里選手・青木豪選手ペア。この予選リーグでは、全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出します。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定