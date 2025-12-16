ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円でサインした。来年３月に開催されるＷＢＣへの２大会連続出場に意欲を示し、「選ばれた際には、次こそスタメンで出たい」と胸の内を明かした。世界一に輝いた前回大会も日本代表入りし「もちろん選ばれたら出たい気持ちですし、あの時の感動というか、プレッシャー、重圧の中で戦えたっていうのは、そのシーズ