さらば青春の光の東ブクロが１５日、テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」で、好きな女性を家に誘う方法を明かすも、ＭＥＧＵＭＩから「うわぁ、嫌かも」と真っ向否定された。この日は芸人会屈指のモテ男といわれる見取り図のリリーと東ブクロがゲスト。女性を家に誘うのはどのタイミング？と聞かれ、東ブクロは「それ、ホンマむずい」と渋い顔。「（出会って）１回目で（家に来ないかと）言っちゃうのは言っちゃう