私はカナコ。実家のすぐそばに住んでいます。夫は単身赴任をしているため、普段は娘のミウと2人暮らしです。母にはよくミウの送迎をお願いしたり、家事を手伝ってもらったりしていました。保育園時代は仲良しのママ友サナちゃんに「両親に助けてもらえるからすごく感謝している」と話していた記憶があります。けれど私は実家に頼りすぎていたのかもしれません。ミウが小学校に上がってから、そんな私の生活に大きな変化が訪れたの