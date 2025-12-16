夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修した2種類のパフェアイスが、12月23日（火）から、首都圏・関西の「セブンイレブン」で数量限定で発売される。【写真】人気の「チョコバナナ」を再現したパフェアイスも！ラインナップ一覧■再現度＆ボリューム感にこだわり！「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。食後の「締めアイス」文化を広めた火付け役として話題