（株）ＦＵＮＡＮＰＲＯＪＥＣＴ（大阪市中央区）は９月２６日、債権者より破産を申し立てられ１２月４日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には前川拓郎弁護士（あさひパートナーズ法律事務所、大阪市中央区北浜２−１−５）が選任された。負債総額は約３０億円（２０２１年８月期決算時点）。商業ビルの再生案件などの不動産開発事業を中心に、不動産ブランディング、リノベーション、各種コンサルティング