佐世保市の女性から現金約100万円をだまし取ろうとしたとして、会社員の33歳の男が逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、岐阜県の会社員 村田優輝容疑者 33歳です。 警察によりますと村田容疑者は、佐世保市の80代の女性に息子らを装って「口座を凍結されているため入金できない」などとして、100万円を “弁護士のクドウさん” に渡すよう、うその電話をして現金をだましとろうとした疑いです。