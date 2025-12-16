白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】トヨタの高級車もゲットだぜ！■ヨネックスレディス（6月6〜8日、新潟県・ヨネックスカントリークラブ、優勝：高野愛姫）4打差6位から出たプロ2年目・20歳（当時）の高野愛姫（たかの・あいひ）が、最終日に9バーディ・1ボギー「64」の猛チャージ。トータル15アンダーまで伸ばし、後続に4打差をつけて初優