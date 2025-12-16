会談に臨む国民民主党の古川税調会長（左）と自民党の小野寺税調会長＝16日午後、国会所得税が生じる「年収の壁」の引き上げを巡り、自民、国民民主の両党税制調査会長が16日、国会内で協議した。国民民主は178万円までの引き上げと中間層にも減税効果が及ぶことを求めており、引き上げ幅や対象で自民がどこまで譲歩するかが焦点。12日の前回協議では178万円を目指す方向で一致した。自民は物価上昇率を反映させて168万円まで