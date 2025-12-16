米軍がさらに3隻の麻薬密輸船とみられる船舶への攻撃を実施した/US Southern Command（CNN）米軍は15日、東太平洋で麻薬密輸船とみられる船舶3隻を攻撃し、8人を殺害した。米南方軍が明らかにした。南方軍はX（旧ツイッター）への投稿で、ヘグセス国防長官の指示により統合任務部隊サザン・スピアが、国際水域で指定テロ組織の運航する船舶3隻に対し、致死的なキネティック（動的）攻撃を実施したと述べた。また「情報機関は、これ