12月16日 発表 マウスコンピューター公式サイトより引用 マウスコンピューターは12月16日、工場のひっ迫およびパーツ不足により一部製品の販売停止および出荷納期の遅延が発生する見込みであることを明らかにした。 これはマウスコンピューターの想定を大きく上回る受注が発生したことによるもの。昨今、メモリなどのPCパーツの価格高騰が発生しており、