【その他の画像・動画等を元記事で観る】令和のポップキラー・友成空 (トモナリソラ) の新曲「Teacher」が、2026年3月20日(金)より全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に決定した。松井優征原作「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した大人気漫画。2015年にはフジテレビほかにてTVアニメ化され、今でも多くのファンに深く愛さ