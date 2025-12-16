2024年に提供されたケーキ 寒い冬は外出がおっくうになったり、風邪を引きやすかったりして献血者が減少します。献血者を増やそうと、香川県の大学生らでつくる香川県学生献血推進協議会が「クリスマス献血キャンペーン」を実施します。 高松市丸亀町の「献血ルームオリーブ」で12月18日～ 25日、予約して献血をするとクリスマスケーキがプレゼントされます。事前に予約をお願いします