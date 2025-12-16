オリックスの山岡泰輔投手が１６日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１２００万円増の８０００万円でサイン。国内ＦＡ権を行使せず残留を決断しており単年契約を結んだ。（金額は推定）今季はリリーフ４１試合で５勝２敗、１３ホールド、防御率４・２５で「当の意味で中継ぎの大変さをすごく感じたシーズン」。来季は岸田監督の意向もあり先発として期待されており「（先発陣に）いい選手がいっぱいいるので、そこに負け