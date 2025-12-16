Ｊリーグは１６日、Ｊ２の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに「優秀選手賞（Ｊ２）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。Ｊ２優勝、Ｊ１昇格を果たした水戸からは、チーム最多１３得点のＦＷ渡辺新太やフルタイム出場のＤＦ大森渚生に加え、ＧＫ西川幸之介、ＤＦ飯田貴敬、板倉健太、大崎航詩、鷹啄トラビス、ＭＦ斎藤俊輔の大量８選手が選ばれた。なお最優秀選手賞、ベストイレブンは２２日に開催され