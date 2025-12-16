楽天のマエケンから、報道陣へ粋なサプライズプレゼントがあった。日本球界に復帰し、楽天での入団会見を行った前田健太投手（３７）は会見場にメッセージ付きの粋なプレゼントを用意していた。「ＩＷＩＬＬＤＯＭＹＢＥＳＴ」と書かれた下には、マエケン画伯が描いた楽天の球団公式マスコットが手を取り合った絵が描かれていたＴシャツが配布された。手書きのメッセージは以下。本日はお忙しい中、入団会見に足を