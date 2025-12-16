７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が２ｎｄシングル「六等星」を配信リリースし、ミュージックビデオも公開された。８月に１ｓｔシングルをリリースしており、１２月３１日にはワンマンライブ「ＢＮＳＩＴＨＥＬＩＶＥ“ＲＥ：零”」（ＣＨＩＣＨＡＬＬＳＨＩＢＵＹＡ）を控え、注目度も上昇中。「唯一無二」を掲げるグループのコンセプト、夢について聞いた。笑顔を見せない、ＭＣはしない、グループＳ