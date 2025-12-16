広島の島内颯太郎投手が１６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８８００万円から４２００万増の年俸１億３０００万円でサインした。自身初の大台突破となった。（金額は推定）交渉後の会見で「サイン？はい、させていただきました。４２００万増です」と島内。「金額としてはしっかり評価していただいたと思っています。プロの世界に入った時から大台は一つの目標だったので、そこを達成できて