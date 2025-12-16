NHKは16日、大みそかの紅白歌合戦の特別企画に、シンガー・ソングライターで俳優の星野源さんが出場すると発表した。今回で11回目の出場。ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のテーマ曲「創造」を京都府宇治市のニンテンドーミュージアムで事前収録し、披露する。