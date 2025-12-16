【ワシントン共同】中南米海域を管轄する米南方軍は15日、麻薬密輸に関与していたとして、公海上で船3隻を攻撃し、乗組員計8人を殺害した。X（旧ツイッター）で明らかにした。3隻はテロ組織が運航し、東太平洋の麻薬密輸ルート上を航行していたと主張している。トランプ政権は9月以降、中南米海域で「麻薬密輸船」に対する攻撃を繰り返している。戦闘能力のない乗組員を一方的に殺害するのは戦争犯罪だとの批判が国内外から上