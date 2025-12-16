ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年12月16日から22日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。12月16日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。「オイコス」や「コカ・コーラゼロ」なども無料ローソンでもらえる商品ローソン各店では、アイスやお菓子などがもらえます。1つめの対象商品は、明治「エ