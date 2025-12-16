今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。12月12日（金）放送の同番組では、投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす松居一代の今に密着した。©AbemaTV,Inc.5歳の頃から「お金持ちになる」と決意していたという松居は、16歳でモデルとしてデビューした後、女優の道へ。芸能界に入った理由に