2025年12月15日現在、PAUL & JOE BEAUTE（ポール ＆ ジョー ボーテ）の公式Xでは、もれなくサンプルがもらえるクーポン画像を公開しています。ベスコス受賞アイテムも対象12月12日11時23分に公式Xで公開された、サンプルプレゼントのお知らせ。投稿の画像を店頭スタッフに提示すると、好きなプライマーのサンプル（3日分）がもらえます。選べるプライマーは、ツヤと透明感のある肌を目指せる「モイスチュアライジング プライマ