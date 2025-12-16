ホンダ学園 ホンダ テクニカル カレッジ 関西（大阪府大阪狭山市）は12月12日に、同校が4月30日に投稿したショート動画の視聴回数が1億回を突破し、今もなお視聴数を伸ばしていることを発表した。●クルマ離れの逆風下でも26年度入学の入試に過去5年で最大の出願者同校は、Z世代への認知を拡大すべく、2019年から在校生や教員の日常、および視聴者が少しクスっとするような企画動画を週に1本投稿している。同校が4月30日に投