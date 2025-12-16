MLSのインテル・マイアミは現地12月15日、元スペイン代表のセルヒオ・レギロンの加入を発表した。レギロンは、レアル・マドリーの下部組織で育ち、2018年にトップチームに昇格。その後、セビージャやアトレティコ・マドリー、イングランドのトッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、ブレントフォードなどでプレー。今夏にブレントフォードを離れて以降は、無所属の状態が続いていた。 去就に注目が集まっていたなか