16日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝154円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ37銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円02銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース