格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（36）が16日、自身のインスタグラムとYouTubeを更新し、“愛車”であるトヨタ“高級SUV”を売却することを明かした。【写真】特別感＆高級感漂う皇治の愛車『ランクル250』特別仕様車、内外装全部見せインスタグラムでは、愛車との2ショット共に「YouTube皇治チャンネル公開」「皇治が愛用していたランドクルーザー250 ZXファーストエディション売ります」とし、「ご購入