政府は安全保障上重要な地域における土地や建物の取得状況について、2024年度は全体のおよそ3%が外国人や外国法人による取得で、その半数近くが中国によるものだったと公表しました。政府は重要土地等調査法に基づき、防衛関係施設や原子力関係施設、そして特定の空港など「重要施設」の周辺などにおける2024年度の土地や建物の利用状況を調査し、きょう公表しました。調査によりますと、土地や建物あわせて11万3827件のうち、外国