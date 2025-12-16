俳優の観月ありささんが自身のインスタグラムを更新。鉄道での移動後にとんかつを食べに行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 観月ありさ 】鉄道での移動姿にファンも「ビックリだね」マスク姿で “ お忍びスタイル ” 「からの〜。とんかつ食べに行ったよ」観月さんは投稿で「電車に乗ってからの〜。とんかつ食べに行ったよ」とコメントし、車内での様子とその後の食事の様子を写真で紹介しました。車内での