BTSのJIMIN（ジミン）が、米ビルボードの年末決算チャートで、存在感を示した。10日に米音楽専門メディア、ビルボードが発表した今年の年末決算チャートによると、JIMINの「Who」が、メインソングチャート「ホット100」57位に上がり、K−POP男性歌手の曲の中で、最も高い順位となった。韓国メディアのスターニュースは16日「コラボのないK−POPソロ曲の中では、12年PSY（サイ）の『江南スタイル』以後、該当チャートに入った最初で