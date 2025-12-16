ボーイズグループSEVENTEENのDK（ドギョム）とSEUNGKWAN（スングァン）が、完璧なハーモニーを披露した。2人は14日、SEVENTEEN公式YouTubeチャンネルで、レディーガガとブルーノ・マーズが歌った「Die With a Smile」のカバー映像を公開した。韓国メディアのニュースエンは16日「人生の大切さと愛の価値を振り返る歌詞で好評を得たこの曲は、最近発表されたビルボードの25年年末決算チャート『ホット100』のトップになるほど、世界