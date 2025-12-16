巨人は１６日に前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）と契約合意したと発表した。ウィットリーは球団を通じて「素晴らしい機会をいただき、心より感謝いたします。この歴史ある球団の一員として、優勝を目指して戦えることをとても楽しみにしています。チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。ＧｏＧｉａｎｔｓ！」とコメントを残した。身長２０１センチ、９４キロの?助っ投?は２０１６年のＭＬＢドラ