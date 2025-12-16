Image: Apple （本当なら）さらにコスパ良くなっちまうよ！ビューワーとして、学習用として、デカい画面でコンテンツを楽しむ用として人気のエントリーiPad。2025年3月にA16チップを積んでアップデートしたばかりですが、今年もなんだか新型がやってきそうな予感。Macworldが見たと主張するiOS26の内部プレリリースビルド内に、次期エントリーのiPad（iPad 12）の情報が記載されていたとの