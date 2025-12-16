オウガ・ジャパンがHasselbladカメラ搭載の高性能スマホ「OPPO Find X9」を日本で発売！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は16日、都内にて「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「OPPO F