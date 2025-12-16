米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天・前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見に臨んだ。集まった約７０人の報道陣へ、サプライズで自身が球団マスコットを描いたＴシャツをプレゼント。メッセージも添えられた。「いろんな入団会見を見てきましたけど、何もないと面白くないかなと。ちょっと得意なので描かせてもらいました」と思いを語った。Ｔシャツには「ＩＷＩＩＬＤＯＭＹＢＥＳＴ