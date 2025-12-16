大遅刻が確定的な状況にもかかわらず、タクシー車内で居眠りする芸人の姿に、仕掛け人から「ナメられてますね」と怒りの声があがる場面があった。【映像】人気芸人 大遅刻中に衝撃行動他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。今回のターゲットは、大人気ドラマ『地面師たち