複雑で分かりにくいとされる、警報や注意報などの「防災気象情報」。気象庁などは、この情報を来年の5月下旬から大幅に変更することを発表しました。■「防災気象情報」課題は？気象庁などが発表する「防災気象情報」は、大雨や土砂災害などの危険性を伝える情報で、それぞれが5段階の「警戒レベル」と結びついています。警戒レベルは、住民がとるべき避難行動を直感的に理解できるよう、レベル1〜5で示した情報です。一方、この「